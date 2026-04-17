Polizei Aachen

POL-AC: Zeugensuche nach Unfallflucht in Aachen gesucht - Mutter und Baby verletzt

Aachen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Samstagabend (11.04.2026) sucht die Polizei Aachen dringend Zeugen. Eine 38-jährige Mutter wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 20:40 Uhr war ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Passstraße in Richtung Krefelder Straße unterwegs. An der Kreuzung wollte er nach rechts auf die Krefelder Straße abbiegen und übersah dabei offenbar eine Fußgängerin.

Die Frau überquerte zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Kinderwagen die Fußgängerfurt in Richtung Merowingerstraße. Es kam zum Zusammenstoß. Die 38-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Die Aachenerin erlitt einen Knöchelbruch und wurde in ein Krankenhaus gebracht. In dem Kinderwagen befand sich ihr neun Monate altes Baby, das leicht verletzt wurde.

Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzten zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen SUV oder Van mit niederländischem Kennzeichen handeln.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Aachen unter 0241-9577 42101 entgegen, außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 0. (sk)

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