LPI-J: Randale nach Sommerfest an Schule
Jena (ots)
Nach einem Sommerfest an einer Gemeinschaftsschule im Jenaer Jenzigweg wurde Donnerstagabend polizeibekannt, dass es im Bereich der Herrentoilette zu einer Sachbeschädigung kam. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten bislang unbekannte Personen mehrere Deckenplatten und rissen diese teilweise herunter. Im Zuge der Tatortaufnahme wurden zudem zwei zurückgelassene Joints festgestellt und sichergestellt. Die Polizei leitete entsprechende Spurensicherungsmaßnahmen ein. Die unbekannten Täter entfernten sich anschließend unerkannt vom Ort. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen.
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