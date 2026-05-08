LPI-J: Randale nach Sommerfest an Schule

Jena (ots) - In der Lessingstraße in Jena kam es am Donnerstagmittag zu einem Feuerwehreinsatz an einem Universitätsgebäude. Gegen 12:30 Uhr wurde bekannt, dass ein dort aufgebautes Baugerüst abzusacken drohte. Nach bisherigen Erkenntnissen führte der anhaltende Starkregen dazu, dass sich der Erdboden auf der Westseite des Gebäudes absenkte. In der Folge gaben Teile des etwa 30 mal 20 Meter großen Gerüstes nach ...

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