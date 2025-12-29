PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Einbrecher bohren Loch in Tresorraum/Zeugen gesucht

POL-GE: Einbrecher bohren Loch in Tresorraum/Zeugen gesucht
Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen ermittelt seit dem frühen Montagmorgen, 29. Dezember 2025, wegen eines Einbruchs in ein Sparkassengebäude auf der Nienhofstraße im Stadtteil Buer. Bislang unbekannte Täter haben die Ruhe der Weihnachtstage genutzt, um dort mit einem großen Bohrer ein Loch in einen Tresorraum zu bohren und die darin befindlichen Wertschließfächer zu durchsuchen. Aufmerksam geworden auf den Einbruch ist die Polizei durch einen Brandmeldealarm, der am Montagmorgen, 29. Dezember 2025, um 3.58 Uhr bei der Feuerwehr auflief. Daraufhin haben Polizei und Feuerwehr unverzüglich begonnen, das Gebäude zu durchsuchen und sind dabei auf das Loch im Keller und den Einbruch aufmerksam geworden. Nach ersten Ermittlungen haben sich der oder die Täter über ein Parkhaus an der De-La-Chevallerie-Straße Zugang in das Sparkassengebäude verschafft und sind auch hierdurch mit der Beute entkommen. Wie hoch der Schaden ist, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen, die sehr umfangreich angelaufen sind. Unter anderem werden Spuren gesichert und mögliche Zeugen gesucht, die in den letzten Tagen verdächtige Geräusche gehört oder etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 0209 365 8112 und 0209 365 8240 entgegen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Thomas Nowaczyk
Telefon: +49 (0) 209 365-2010
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

