Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 29.04.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfälle ++ Wildunfälle ++

Filsum - Verkehrsunfall

Am 28.04.2026 befuhr gegen 9:45 Uhr ein 73-jähriger Fahrer eines Mazda 2 die Bundesstraße 72 in Richtung Hesel. Als er bei Filsum nach links auf die A 28 in Richtung Oldenburg auffahren wollte, übersah er den vorfahrtsberechtigten, entgegenkommenden 36-jährigen Fahrer eines Opel Astra. Dieser versuchte auszuweichen und touchierte dabei ein Verkehrsschild. Ein Zusammenstoß der beiden PKW konnte allerdings nicht mehr verhindert werden. Dabei zogen sich beide Fahrer leichte Verletzungen zu. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden im insgesamt unteren fünfstelligen Bereich.

Bunde - Verkehrsunfall

Am 28.04.2026 befuhr gegen 18:46 Uhr ein 35-Jähriger Fahrer eines Opel Zafira die Autobahn 31 in Richtung Emden. Bei Bunde musste er verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte ein hinter dem Opel fahrender 24-jähriger Motorradfahrer zu spät. Er fuhr dem PKW hinten auf. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden im insgesamt hohen vierstelligen Bereich. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn teilweise gesperrt.

Uplengen - Verkehrsunfall

Am 28.04.2026 befuhr ein 20-jähriger Fahrer eines VW Golf gegen 19:10 Uhr die Straße Hinterm Hollsand in Uplengen. Als er nach links auf die Neufirreler Straße abbiegen wollte, missachtete er die Vorfahrt einer 67-jährigen Fahrerin eines Toyota Lexus, die die Neufirreler Straße in Richtung Neufirrel befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die 67-Jährige leichte Verletzungen zuzog. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden im insgesamt hohen vierstelligen Bereich.

Bereich Leer/Emden - Wildunfälle

Am 29.04.2026 befuhr ein 49-jähriger PKW-Fahrer gegen 1 Uhr die Autobahn 31 in Richtung Bottrop, als im Bereich Moormerland ein Reh die Fahrbahn querte. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden am PKW entstand.

Am 28.04.2026 befuhr ein 21-jähriger PKW-Fahrer gegen 3:30 Uhr die Autobahn 31 in Richtung Leer. Unmittelbar vor der Anschlussstelle Weener querte ein Reh die Fahrbahn. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden am PKW entstand.

Am 27.04.2026 befuhr ein 59-jähriger PKW-Fahrer gegen 4:30 Uhr die Alte Landstraße in Moormerland, als ein Reh die Fahrbahn querte. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden am PKW entstand.

In den letzten Tagen kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Leer/Emden vermehrt zu Wildunfällen. Die meisten dieser Unfälle ereignen sich in der Dämmerung und den frühen Morgenstunden. Die teilweise diffusen Lichtverhältnisse erschweren es den Fahrzeugführern, Wildtiere rechtzeitig zu erkennen.

Werden die Tiere vom Scheinwerferlicht geblendet, bleiben sie oft unvermittelt stehen. Fahrzeugführer werden angehalten, auf Wildwechsel-Schilder zu achten und ihre Fahrweise entsprechend anzupassen. Vor allem in der Dämmerung sollte die Geschwindigkeit angepasst werden. Steht dann unerwartet ein Wildtier auf der Straße gilt: Unbedingt das Fernlicht abblenden, kontrolliert abbremsen, hupen und nicht die Lichthupe betätigen.

Von riskanten Ausweichmanövern wird dringend abgeraten. Diese enden nicht selten in Kollisionen mit Bäumen oder im Gegenverkehr und sind oftmals deutlich gefährlicher als ein Zusammenstoß mit dem Tier.

Zudem ist zu beachten, dass Wildtiere häufig nicht allein unterwegs sind. Verkehrsteilnehmende sollten daher stets auf mögliche Nachzügler achten. So bleibt dem Tier ein Fluchtweg, und weitere Gefahren können vermieden werden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell