Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Borkum - Fall der schweren Brandstiftung aus dem Jahr 2024 wird bei Aktenzeichen XY...ungelöst! vorgestellt

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

Am Mittwoch (06.05.2026) wird die zuständige Sachbearbeiterin der Polizeiinspektion Leer/ Emden, aus dem u.a. für Tötungsdelikte zuständigen Fachkommissariat, in München im Fernsehstudio der Sendung Aktenzeichen XY...ungelöst! anwesend sein.

Sie wird hierbei einen Gebäudebrand mit schwer verletzten Personen auf Borkum vom 23.08.2024 vorstellen. Nach umfangreicher Spurensuche und -auswertung sind die Staatsanwaltschaft Aurich und die Polizeiinspektion Leer/Emden seinerzeit zu dem Ergebnis gekommen, dass das Feuer das Resultat einer Brandstiftung ist. Da sich zum Zeitpunkt des Brandes sieben Menschen, darunter zwei Kleinstkinder, im unmittelbaren Brandobjekt befanden, hat die Staatsanwaltschaft Aurich den Brand als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft.

Die Redaktion der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" ist auf die Tat aufmerksam geworden und hat Kontakt zur Polizei aufgenommen. Der Fall wird am Mittwoch den 06.05.2026 ab 20:15 Uhr als Film vorgestellt. Die Staatsanwaltschaft Aurich und die Polizeiinspektion Leer/ Emden hoffen auf Hinweise und Zeugen, welche zur Aufklärung der Tat beitragen können.

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