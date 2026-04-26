POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 26.04.2026
Leer (ots)
++Einbruch in Einfamilienhaus mit Zeugensuche++Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten++
Emden - Einbruch in Einfamilienhaus --Zeugensuche-
Ein bisher unbekannter Täter ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Einfamilienhaus im Nelkenweg im Ortsteil Harsweg eingebrochen und hat dort das ganze Haus nach Wertgegenständen durchsucht. Zum erbeuteten Diebesgut können noch keine genauen Angaben gemacht werden. Die Eigentümer waren zur Tatzeit ortsabwesend. Die Polizei in Emden hat die Ermittlungen aufgenommen, Zeugen mit Hinweisen zu Tat und/oder Täter melden sich bitte dort.
Uplengen - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten
Gegen 17 Uhr des Samstages ereignete sich auf A 28 nahe der Anschlussstelle Apen/Remels ein Verkehrsunfall, bei der die Verursacherin als auch zwei weitere Personen leicht verletzt wurden. Die 18-jährige Verursacherin aus Oldenburg hatte mit ihrem Pkw die o.g. Anschlussstelle befahren und wollte in Richtung Oldenburg auf die Autobahn auffahren. Hierbei fuhr sie direkt nach dem Auffahren auf die Überholspur, um einen auf dem Hauptfahrstreifen fahrenden Pkw zu überholen. Hierbei erkannte sie aber nicht, dass sich auf der Überholspur schon ein Pkw näherte, besetzt mit dem 30-jährigen Fahrer und einem 29-jährigen Beifahrer, beide aus dem Raum Südbrookmerland. Der letztgenannte Fahrer konnte ein Auffahren auf das Fahrzeug der Überholenden nicht mehr vermeiden. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall schwer beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.
Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
i.A.Dienstschichtleiter PHK Penning
Telefon: 0491-97690 215 o. 212
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
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