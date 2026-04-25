Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 25.04.2026

PI Leer/Emden (ots)

++ Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht ++ Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++

Leer - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht In der Nacht vom 22.04.2026 auf den 23.04.2026 ist es in der Parkstraße in Leer zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei der ein dort geparkter PKW Renault Twingo in blau mit Auricher Städtekennung beschädigt worden ist. Hinweise zum gegnerischen Fahrzeug liegen aktuell nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall machen können werden gebeten, sich bei der Polizei Leer zu melden.

Emden - Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte Am 24.04.2026 um 18:20 Uhr kommt es am Alten Markt in Emden zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 29-jähriger Emder einen 17-jährigen Emder ins Gesicht schlägt. Der 29-Jährige soll schließlich zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Gewahrsam der Polizei zugeführt werden. Im Zuge dessen beschädigt er einen Streifenwagen, bedroht die Polizeibeamten und leistet aktiv Widerstand gegen die polizeiliche Maßnahme.

Leer - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagabend um 22:25 Uhr führen Beamte der Polizei Leer in der Großen Roßbergstraße eine Verkehrskontrolle eines Rollerfahrers durch. Im Zuge dessen kann festgestellt werden, dass der 34-jährige Fahrzeugführer aus Leer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und der Roller nicht entsprechend versichert ist. Zudem wird der Verdacht einer Beeinflussung durch berauschende Mittel gewonnen und somit eine Blutentnahme durchgeführt. Der 34-Jährige muss sich nunmehr in mehreren Ermittlungsverfahren verantworten.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 25.04.2026 um 02:27 Uhr führt die Polizei Emden eine Verkehrskontrolle eines 21-jährigen Emders durch, der mit seinem Roller die Neutorstraße befährt. Dabei kann festgestellt werden, dass dieser nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und der Roller nicht versichert ist. Ferner kann eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,72 Promille. Gegen den 21-Jährigen ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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