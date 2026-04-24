Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 24.04.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Fahrraddiebstahl ++ Zimmerbrand ++ Falsche Polizeibeamte ++ Körperverletzung ++

Weener - Fahrraddiebstahl

Am 22.04.2026 kam es zwischen 6:55 und 17 Uhr in der Bahnhofsstraße in Weener zum Diebstahl eines Pedelecs. Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete das schwarze Pedelec der Marke Fischer, das hinter einer Bushaltestelle abgestellt worden war. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hesel - Zimmerbrand

Am 23.04.2026 geriet gegen 14:50 Uhr aus bisher noch ungeklärter Ursache ein Zimmer in einem Wohnhaus in der Hörster Straße in Hesel in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und leitete Ermittlungen ein.

Bereich Leer - Falsche Polizeibeamte

Im Bereich der Polizeiinspektion Leer/Emden kam es am 23.04.2026 und am 24.04.2026 vermehrt zu Anrufen von Personen, die sich fälschlicherweise als Polizeibeamte ausgaben.

Unter anderem meldete sich gegen 22 Uhr ein 85-jähriger Mann bei der Polizei. Er gab an, von einer bislang noch unbekannten männlichen Person kontaktiert worden zu sein, die sich als Polizeibeamter ausgegeben hatte. Der Unbekannte teilte mit, dass ein Überfall auf den 85-Jährigen geplant sei. Im Zuge dessen solle er alle seine Vermögenswerte in einen Kochtopf legen und diesen vor die Tür stellen. Da der 85-Jährige Zweifel an der Echtheit des Anrufs hegte, beendete er das Telefonat, ohne Daten preiszugeben. Es kam zu keinem Schaden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Polizeibeamte niemals telefonisch nach Bargeld, Wertgegenständen oder Vermögensverhältnissen fragen. Legen Sie sofort auf. Geben Sie keine persönlichen Daten, Kontoinformationen oder PINs weiter. Rufen Sie anschließend selbst die 110 an (nicht über die Rückruftaste). Informieren Sie außerdem Ihre Familie, Freunde und Nachbarn.

Emden - Körperverletzung

Am 24.04.2026 kam es gegen 1:55 Uhr vor einer Bar in der Straße Neuer Markt in Emden zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei zog ein 38-jähriger Mann einen spitzen Gegenstand und bedrohte damit einen 31-jährigen Mann. Gegen 2:10 Uhr kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung im Bereich Neuer Markt, bei der der 38-Jährige ein bislang noch unbekanntes Opfer mit einer Baustellenbarke schlug.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell