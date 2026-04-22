Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Polizei begleitet Nationale Maritime Konferenz mit starken Kräften

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Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

Anlässlich der 14. Nationalen Maritimen Konferenz in Emden am 29.04.2026 und am 30.04.2026 begleitet die Polizei die Veranstaltung mit einem umfassenden Einsatzkonzept.

Ziel ist es, einen sicheren und störungsfreien Ablauf für Gäste, Teilnehmende sowie Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Hierfür sind entsprechende Kräfte im Einsatz. Die Polizei steht in engem Austausch mit dem Veranstalter sowie weiteren beteiligten Behörden.

Mit der Veranstaltung sind im umliegenden Bereich vorübergehende Verkehrsmaßnahmen verbunden. Es werden Durchfahrtssperren für den Bereich des Parkplatzes vor der Nordseehalle sowie entlang des Früchteburger Weges eingerichtet. Der Gehweg entlang des Früchteburger Weges in Höhe des Sportplatzes des Johannes-Althusius-Gymnasiums bleibt zum Passieren weiterhin nutzbar. Für den Fußweg hinter der Nordseehalle entlang des Hinter Tiefs ist hingegen eine zeitweilige Sperrung vorgesehen. Es wird empfohlen, den Bereich großräumig zu umfahren. Die Erreichbarkeit der angrenzenden Grundstücke, insbesondere des Schulgeländes sowie der umliegenden Wohnhäuser, bleibt für Berechtigte gewährleistet.

Es ist zu beachten, dass für den Veranstaltungsbereich ein zeitlich begrenztes Flugbeschränkungsgebiet eingerichtet wird. Der Betrieb von unbemannten Drohnen oder Flugmodellen ist in diesem Zeitraum nicht erlaubt. Ein Verstoß kann strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Versammlungen und Veranstaltungen im öffentlichen Raum werden lageangepasst begleitet. Dabei gewährleistet die Polizei sowohl die Sicherheit der Konferenz als auch die Wahrnehmung grundrechtlich geschützter Versammlungen.

Die Sicherheitslage wird seitens der Polizei regelmäßig überprüft, damit bei Veränderungsbedarf schnell reagiert werden kann und die Maßnahmen angepasst werden können.

Alle Maßnahmen dienen der Sicherheit sowie einem störungsfreien Ablauf der Veranstaltung. Die Polizei ist bemüht, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, und dankt für das Verständnis.

Für Medienanfragen ist die Pressestelle unter der Telefonnummer 0491-97690 104/114 erreichbar. Zusätzlich ist ein mobiles Presseteam vor Ort. Dieses ist unter der Telefonnummer 0151 41874060 erreichbar.

Bei Rückfragen oder für weitere Informationen steht Ihnen die Pressestelle der Polizei Leer/ Emden gerne zur Verfügung.

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