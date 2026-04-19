Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 19.04.2026

Leer (ots)

++2x Sachbeschädigung an Pkw mit Zeugensuche++Vandalismus an Schutzhütte mit Zeugensuche++2 x Trunkenheit im Verkehr++

Emden - 2 x Sachbeschädigung an Pkw --Zeugensuche--

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Berumer Straße alle vier Reifen eines dort geparkten Pkw Ford Focus (Farbe schwarz) mit einem bisher unbekannten Gegenstand zerstochen. Zeugen der Tat oder mit Hinweisen zu dem Täter melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Zudem wurde ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag ein in der Kuperstraße abgestellter Pkw VW Passat (Farbe blau) durch einen bisher unbekannten Täter und Gegenstand an der Windschutzscheibe, an der Seitenscheibe der Fahrertür und an der Tür selber beschädigt. Zeugen der Tat melden sich bei der Polizei in Emden.

Rhauderfehn - Vandalismus an Schutzhütte --Zeugensuche-

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben bisher unbekannte Täter die Holzsitzbänke einer Schutzhütte an der Straße/an dem Weg Oll Wiek herausgerissen und zerstört. Personen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter geben können melden sich bitte bei der Polizei in Rhauderfehn.

Leer - 2 x Trunkenheit im Verkehr

Gegen 19:10 Uhr des Samstages mussten Polizeibeamte bei der Kontrolle eines 59-jährigen Führers eines E-Scooters in der Straße Westerende feststellen, dass dieser schwer alkoholisiert und in der Folge absolut fahrtuntüchtig ist. Ein Vortest führte zu einem Ergebnis von 2,09 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Leeraner untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Gegen 20:26 des Samstages fiel einer Polizeistreife ein schwer alkoholisierter 34-jähriger Mann aus Leer in der Eichendorffstraße auf, der dort mit einem Fahrrad unterwegs war. Bei der Kontrolle führte ein Alkoholtest zu einem Ergebnis von 2,46 Promille. Auch hier wurde die Weiterfahrt aufgrund der Fahruntauglichkeit untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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