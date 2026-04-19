POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 19.04.2026
Leer (ots)
++2x Sachbeschädigung an Pkw mit Zeugensuche++Vandalismus an Schutzhütte mit Zeugensuche++2 x Trunkenheit im Verkehr++
Emden - 2 x Sachbeschädigung an Pkw --Zeugensuche--
In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Berumer Straße alle vier Reifen eines dort geparkten Pkw Ford Focus (Farbe schwarz) mit einem bisher unbekannten Gegenstand zerstochen. Zeugen der Tat oder mit Hinweisen zu dem Täter melden sich bitte bei der Polizei in Emden.
Zudem wurde ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag ein in der Kuperstraße abgestellter Pkw VW Passat (Farbe blau) durch einen bisher unbekannten Täter und Gegenstand an der Windschutzscheibe, an der Seitenscheibe der Fahrertür und an der Tür selber beschädigt. Zeugen der Tat melden sich bei der Polizei in Emden.
Rhauderfehn - Vandalismus an Schutzhütte --Zeugensuche-
In der Nacht von Freitag auf Samstag haben bisher unbekannte Täter die Holzsitzbänke einer Schutzhütte an der Straße/an dem Weg Oll Wiek herausgerissen und zerstört. Personen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter geben können melden sich bitte bei der Polizei in Rhauderfehn.
Leer - 2 x Trunkenheit im Verkehr
Gegen 19:10 Uhr des Samstages mussten Polizeibeamte bei der Kontrolle eines 59-jährigen Führers eines E-Scooters in der Straße Westerende feststellen, dass dieser schwer alkoholisiert und in der Folge absolut fahrtuntüchtig ist. Ein Vortest führte zu einem Ergebnis von 2,09 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Leeraner untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.
Gegen 20:26 des Samstages fiel einer Polizeistreife ein schwer alkoholisierter 34-jähriger Mann aus Leer in der Eichendorffstraße auf, der dort mit einem Fahrrad unterwegs war. Bei der Kontrolle führte ein Alkoholtest zu einem Ergebnis von 2,46 Promille. Auch hier wurde die Weiterfahrt aufgrund der Fahruntauglichkeit untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.
Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
i.A. Dienstschichtleiter PHK Penning
Telefon: 0491-97690 215 o. 212
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
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