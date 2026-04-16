Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 16.04.2026

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Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ PKW-Brand ++ Verkehrsunfall ++ Schwerlastkontrollen ++

Moormerland - PKW-Brand

Am 15.04.2026 befuhr ein 48-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz E 220 gegen 19:26 Uhr die Autobahn 31 in Fahrtrichtung Emden. Im Bereich der Gemeinde Moormerland begann der Motorraum des PKWs zu qualmen, woraufhin der 48-Jährige das Fahrzeug auf den Seitenstreifen lenkte. Kurz darauf stand der Mercedes-Benz in Vollbrand. Der PKW brannte komplett aus. Die Feuerwehr löschte den Brand, anschließend wurde die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt. Die Autobahn war für circa 20 Minuten vollgesperrt. Insgesamt entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Westoverledingen - Verkehrsunfall

Am 15.04.2026 befuhr eine 38-jährige Fahrerin eines Opel Insignia gegen 15:40 Uhr die Grüne Straße in Westoverledingen und wollte nach rechts auf die Großwolder Straße abbiegen. Dabei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 27-jährige Pedelec-Fahrerin, die den angrenzenden Fahrradweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Pedelec-Fahrerin leichte Verletzungen erlitt. Sie wurde in ein Krankenhaus transportiert. Insgesamt entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Inspektionsbereich Leer/Emden - Schwerlastkontrollen (siehe Bildmaterial)

Am 15.04.2026 führten Polizeibeamte eine Kontrolle des Schwerlastverkehrs auf den Autobahnen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Leer/Emden durch. Von den insgesamt sieben kontrollierten Sattelzügen wurde die Weiterfahrt von drei Fahrzeugen untersagt. Dies entspricht einer Beanstandungsquote von knapp 43 Prozent.

Gegen 10:46 Uhr stoppte die Polizei bei Jemgum einen 55-jährigen Fahrer eines Sattelzuges, der die A 31 in Richtung Emden befuhr. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug die zulässige Gesamthöhe überschritten hatte. Bei erlaubten 4 Meter maß der Sattelzug 4,16 Meter und konnte bauartbedingt nur auf 4,09 Meter abgesenkt werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt, darüber hinaus muss der Fahrer mit einem Bußgeldverfahren rechnen.

Gegen 13:14 Uhr kontrollierte die Polizei bei Brinkum einen 49-jährigen Fahrer eines Sattelzuges, der die A 28 in Richtung Leer befuhr. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer keine Genehmigung für einen Schwertransport vorlegen konnte, die aufgrund des Ladungsgewichts notwendig gewesen wäre. Die Überladung betrug 7400 Kilogramm beziehungsweise 18,5 Prozent.

Gegen 15:35 Uhr kontrollierte die Polizei bei Jemgum einen 49-jährigen Fahrer eines Sattelzuges, der die A 31 in Richtung Emden befuhr. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer, der aus einem Drittstaat stammt, nicht über die erforderliche Fahrerbescheinigung oder einen dauerhaften EU-Aufenthaltstitel verfügt. Unter diesen Umständen hätte er für diese Fahrt nicht eingesetzt werden dürfen. Die Spedition muss sich wegen unerlaubter Beschäftigung verantworten. Der Vorfall wurde an das Bundesamt für Logistik und Mobilität übergeben. Die Polizei untersagte dem 49-Jährigen die Weiterfahrt.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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