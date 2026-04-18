Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 18.04.2026

Leer (ots)

++Einbruch in Garage mit Zeugenaufruf++Festnahme nach Kontrolle++Heckenbrand++

Ostrhauderfehn - Einbruch in Garage --Zeugensuche-

In der vergangenen Woche kam es zu einem Einbruch in einer Garage eines Einfamilienhauses in der Daimlerstraße. Ein bisher unbekannter Täter hat sich über eine Seitentür Zugang zur Garage verschafft und 2 Elektro-Fahrräder entwendet. Die Tat wurde erst am gestrigen Freitag entdeckt, da die Bewohner des Hauses in der Woche ortsabwesend waren. Zeugen mit Hinweisen zu Tat und/oder Täter melden sich bitte bei der Polizei in Rhauderfehn.

Leer - Festnahme nach Kontrolle

Am Freitagabend wurde gegen 20:50 Uhr eine 43-jährige Frau, wohnhaft in Moormerland, in der Straße Westerende kontrolliert. Bei dieser Kontrolle konnten verschiedene Betäubungsmittel und Btm-haltige Arzneimittel aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem hatte sie Wertgegenstände bei sich, über deren Herkunft diese nur vage Angaben machen konnte und folglich sichergestellt wurden. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich dann noch heraus, dass diese einen Haftbefehl hat und folglich durch die Beamten festgenommen wurde.

Emden - Heckenbrand

Am Freitagnachmittag kam es gegen 14:10 Uhr zu einem Heckenbrand am Schweckendieckplatz. Die Feuerwehr Emden konnte den Brand löschen, aber nicht verhindern, dass ein angrenzender Zaun und die Dachrinne einer angrenzenden Garage beschädigt wurden. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache wurden aufgenommen, ersten Erkenntnisse nach könnte die Verwendung eines Gasbrenners zur Unkrautbekämpfung ursächlich gewesen sein.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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