POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 17.04.2026
Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)
Emden - Verkehrsunfallflucht
Am 16.04.2026 beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft zwischen 7:50 und 19:15 Uhr in der Stedinger Straße in Emden einen ordnungsgemäß am Seitenstreifen abgestellten Citroen C3. Dabei entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Hinweise bitte an die Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Julian Röben
Pressesprecher
Telefon: 0491-97690 104
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
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