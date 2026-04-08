Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuer in der Müllverbrennungsanlage Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde die Feuerwehr Bremerhaven gegen 22:48 Uhr zu einem Brand in einer Müllverbrennungsanlage alarmiert. Im Müllbunker war es zu einem Feuer auf einer Breite von rund acht Metern gekommen. Der Brand stellte die Einsatzkräfte aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der erforderlichen umfangreichen Nachlöscharbeiten vor besondere Herausforderungen.

Zunächst rückte der 1. Löschzug der Berufsfeuerwehr zur Einsatzstelle aus. Wegen der schwierigen und längeren Zeit andauernden Brandbekämpfung wurde im weiteren Verlauf die Freiwillige Feuerwehr Lehe zur Unterstützung nachalarmiert. Das Feuer wurde mit bis zu vier Schaumrohren sowie mit der betriebseigenen Löschanlage bekämpft. Der brennende Müll wurde dabei mit einem Schaumteppich (PFAS-freier Löschschaum) abgedeckt, um eine weitere Brandausbreitung zu verhindern.

Die Freiwillige Feuerwehr Wulsdorf unterstützte mit dem Fachzug Logistik. Durch die Freiwillige Feuerwehr Weddewarden wurden mit dem CBRN-Erkunder Messungen im Umkreis und im Stadtgebiet durchgeführt. Hierbei wurden keine gesundheitsgefährdenden Werte festgestellt. Die Verpflegung der Einsatzkräfte wurde im Einsatzverlauf durch das THW sichergestellt.

Der Einsatz konnte gegen 04:00 Uhr beendet werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung oder die Umwelt bestand zu keiner Zeit.

Parallel zum Einsatzgeschehen mussten durch den 2. Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Weddewarden weitere Einsätze abgearbeitet werden. Hierzu zählten eine unklare Rauchentwicklung in der Potsdamer Straße, die sich als Essen auf dem Herd herausstellte, ein gemeldeter Pkw-Brand auf der A27 sowie ein brennender Roller in der Heinrichstraße.

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