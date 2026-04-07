Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Gespann mit Oldtimer überschlägt sich auf Autobahn 27

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Bremerhaven (ots)

Auf der Autobahn 27, zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Überseehäfen und Bremerhaven-Zentrum in Fahrtrichtung Bremen, ereignete sich heute (07.04.2026) gegen 12:40 Uhr ein Verkehrsunfall.

Ein Fahrzeuggespann transportierte einen Oldtimer. Das Zugfahrzeug kam bei einem Unfall auf der Beifahrerseite zum Stehen und der Anhänger blieb auf dem Dach des Oldtimers liegen. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.

Die drei Insassen des Fahrzeugs befreiten sich unverletzt noch vor Eintreffen der Feuerwehr über die Heckklappe des Fahrzeugs. Sie wurden vom Rettungsdienst medizinisch untersucht und konnten vor Ort bleiben.

Während der Einsatzdauer konnte der Verkehr auf der Autobahn einspurig weitergeführt werden. Die Feuerwehr Bremerhaven war mit 14 Einsatzkräften, zwei Rettungswagen und einem Notarzt am Einsatz beteiligt. Über die Unfallursache und die Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussage treffen.

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