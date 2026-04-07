Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuer nach Schweißarbeiten

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Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde am 07.04.2026 gegen 17:15 Uhr in den Fischereihafen alarmiert. Bei der Ankunft an der Einsatzstelle konnte an einem großen leeren LPG Tank Feuer und Rauch festgestellt werden. Aufgrund von Schweißarbeiten kam es in der Isolierung des Tanks zu einer Flammenbildung. Die Löscharbeiten wurden mithilfe der Drehleiter erfolgreich durchgeführt.

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