Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 20.04.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfallflucht ++ Straßenverkehrsgefährdung ++ Wohnungsbrand ++ Verkehrsunfälle ++

Emden - Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen dem 16.04.2026 gegen 13 Uhr und dem 17.04.2026 gegen 14 Uhr in der Herrmann-Allmers-Straße in Emden einen ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten grauen VW Polo. Dabei entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Straßenverkehrsgefährdung

Am 18.04.2026 befuhren gegen 19:16 Uhr mehrere unbekannte Fahrer von Kleinkrafträdern den Bereich der Straße Am Tonnenhof in Emden, ohne dass gültige Kennzeichen an den Fahrzeugen angebracht waren. Als die Polizei die Unbekannten zum Anhalten aufforderte, entfernten diese sich mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Wallanlagen, Bereich Schwanenteich. Die Fahrer waren dunkel gekleidet und fuhren dunkle Kleinkrafträder. Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Personen oder dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Wohnungsbrand

Am Morgen des 20.04.2026 kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Großstraße in Leer. Gegen 7:20 Uhr wurde der Polizei eine starke Rauchentwicklung in dem Gebäude gemeldet.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich mehrere Personen im Haus, die von den Einsatzkräften evakuiert wurden. Zwei von ihnen, ein 48-Jähriger und ein 41-Jähriger, wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand und kümmerte sich anschließend um die Nachlösch- und Belüftungsmaßnahmen. Von dem Brand war eine Wohnung betroffen, andere Wohnungen wurden durch die Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen.

Zur Abwendung weiterer Gefahren schaltete der Energieversorger die Strom- und Gaszufuhr in der gesamten Straße vorübergehend ab. Während des Einsatzes war die Großstraße komplett gesperrt.

Die Polizei beschlagnahmte den Brandort, weitere Ermittlungen dauern an. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf eine Summe im unteren sechsstelligen Bereich.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall

Am 19.04.2026 befuhr ein 18-jähriger PKW-Fahrer gegen 4:30 Uhr die Hauptstraße in Ostrhauderfehn in Richtung Cloppenburg. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Pfeiler eines Verbrauchermarktes. Dabei zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden im insgesamt unteren fünfstelligen Bereich.

Westoverledingen - Verkehrsunfall

Am 19.04.2026 befuhr ein 48-jähriger Toyota-Prius-Fahrer gegen 6:30 Uhr die Großwolder Straße in Richtung B 70, als er aus bisher ungeklärten Ursachen in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem PKW auf eine Leitplanke auffuhr. Anschließend überschlug sich der Toyota und kam im Graben zum Liegen.

Der 48-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Der Fahrer flüchtete vom Unfallort, konnte jedoch an seiner Wohnanschrift von der Polizei angetroffen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,30 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Darüber hinaus wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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