Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 21.04.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Tödlicher Verkehrsunfall ++ Diebstahl ++ Brand ++

A28/Filsum - Tödlicher Verkehrsunfall

Am 21.04.2026 ereignete sich gegen 09:00 Uhr auf der A 28 in Richtung Leer ein Verkehrsunfall. Zwischen den Anschlussstellen Apen/Remels und Filsum kollidierte ein Transporter mit einem LKW. Der 43-jährige Fahrer des Transporters erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. Die Autobahn wurde in diesem Bereich in Fahrtrichtung Leer für die Dauer der Unfallaufnahme mehrere Stunden vollständig gesperrt. Neben der Polizei waren auch Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Leer - Diebstahl

Eine unbekannte Täterschaft drang zwischen dem 18.04.2026 gegen 17:30 Uhr und dem 20.04.2026 gegen 08:20 Uhr unerlaubt in ein Gebäude in der Straße Harderwykenstieg in Leer ein. Sie verschaffte sich Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendete Diebesgut im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Bunde - Brand

Am 21.04.2026 geriet gegen 02:20 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Bereich einer Scheune in der Landrat-Bracht-Straße in Bunde-Bunderhammrich in Brand. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich mehrere Pferde in der Scheune. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand und befreite alle Tiere. Ersten Erkenntnissen zufolge kam keine Person und kein Pferd zu Schaden. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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