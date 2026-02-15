POL-PPRP: Fahrt unter Alkoholeinfluss
Ludwigshafen-Oppau (ots)
Am Sonntagmorgen um 03:40 Uhr fiel einer Streife der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 in der Friesenheimer Straße ein Schlangenlinien fahrender PKW auf. Während der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der 40-jährigen Fahrzeugführerin ergab einen Wert von 1,87 Promille. Der Fahrzeugführerin wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein durch die Beamten beschlagnahmt. Auf der Dienststelle wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugführerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.
