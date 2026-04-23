Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 23.04.2026

PI Leer/Emden (ots)

++Verdacht auf Einbruchdiebstahl++Zwei Pkw auf Parkplatz beschädigt++Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Betäubungsmitteleinfluss++Haustürverglasung eingeschlagen++Farbschmierereien an Garage++

Leer - Verdacht auf Einbruchdiebstahl

In der Zeit vom 21.04.2026, 12:00 Uhr bis zum 22.04.2026, 07:00 Uhr wurde durch derzeit unbekannte Täter ein Fenster an einem leestehenden Gewerbeobjekt an der Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße gewaltsam geöffnet. Ob der oder die Täter das Gebäude betreten und Diebesgut entwendet haben, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Leer - Zwei Pkw auf Parkplatz beschädigt

Am 22.04.2026 kam es in der Zeit von 07:30 Uhr bis 13:05 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Blinke zu einem Vorfall, bei welchem ein blauer 3er BMW und ein roter Opel Astra beschädigt wurden. Derzeit unbekannte Täter fügten den Fahrzeugen mehrfache Lackkratzer zu, so dass von einer mutwilligen Tat auszugehen ist. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Leer - Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 22.04.2026 stellten Einsatzkräfte der Polizei Leer um 13:00 Uhr auf der Papenburger Straße im Rahmen einer Kontrolle fest, dass ein 31-jähriger Mann aus Ostrhauderfehn einen Pkw im öffentlichen Straßenverkehr führte, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Zudem lagen hinreichende Verdachtsmomente für eine Betäubungsmittelbeeinflussung des Mannes vor, weswegen eine Blutprobe angeordnet wurde. Der Mann, dem das weitere Führen von Kraftfahrzeugen untersagt wurde, muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Emden - Haustürverglasung eingeschlagen

Am 22.04.2026 kam es in der Zeit von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr zu einem Vorfall an einem Hauseingang in der Cirksenastraße. Unbekannte Täter schlugen den mittleren Teil eines Glaseinsatzes der Haustür mit einem nicht bekannten Gegenstand ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, die Emder Polizei zu kontaktieren.

Emden - Farbschmierereien an Garage

Am 22.04.2026 wurde der Polizei Emden mitgeteilt, dass es in der Zeit vom 19.04.2026 bis zum 20.04.2026 zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien an einer Reihengarage in der Althusiusstraße gekommen sei. Unbekannte Täter brachten dort mittels blauer und weißer Sprühfarbe großflächig die Buchstabenkombination "BSV" und die Zahl "1946" auf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Verursachern geben können, wenden sich bitte an die Polizei Emden.

Hinweise bitte an:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell