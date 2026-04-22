Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 22.04.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Brände ++ Verkehrsunfallflucht ++ Verkehrsunfall ++

Leer - Brände

Am 21.04.2026 wurde der Polizei gegen 23:25 Uhr ein Brand in der Reimersstraße in Leer gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine Papiertonne in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer löschen.

Am 22.04.2026 wurde der Polizei gegen 0:20 Uhr ein weiterer Brand in der Straße Auf der Lübsche in Leer gemeldet. Auch hier geriet eine Papiertonne aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte auch dieses Feuer löschen.

Bei beiden Bränden entstand ein Sachschaden im unteren mittleren dreistelligen Bereich. Personen kamen nicht zu Schaden.

Zeugen, die Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am 16.04.2026 zwischen 7:20 und 13:20 Uhr in der Emsstraße in Leer einen in einer Parklücke abgestellten schwarzen VW Sharan. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall

Am 21.04.2026 befuhr eine 43-jährige Fahrerin eines VW Touran gegen 8 Uhr die Hauptstraße von Wittensand kommend in Richtung Rhauderfehn. Als sie nach links auf eine Auffahrt fahren wollte, übersah sie aufgrund der tiefstehenden Sonne einen 16-jährigen E-Scooter-Fahrer.

Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem sich der 16-Jährige schwere Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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