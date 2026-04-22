POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 22.04.2026
Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)
++ Brände ++ Verkehrsunfallflucht ++ Verkehrsunfall ++
Leer - Brände
Am 21.04.2026 wurde der Polizei gegen 23:25 Uhr ein Brand in der Reimersstraße in Leer gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine Papiertonne in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer löschen.
Am 22.04.2026 wurde der Polizei gegen 0:20 Uhr ein weiterer Brand in der Straße Auf der Lübsche in Leer gemeldet. Auch hier geriet eine Papiertonne aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte auch dieses Feuer löschen.
Bei beiden Bränden entstand ein Sachschaden im unteren mittleren dreistelligen Bereich. Personen kamen nicht zu Schaden.
Zeugen, die Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Leer - Verkehrsunfallflucht
Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am 16.04.2026 zwischen 7:20 und 13:20 Uhr in der Emsstraße in Leer einen in einer Parklücke abgestellten schwarzen VW Sharan. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall
Am 21.04.2026 befuhr eine 43-jährige Fahrerin eines VW Touran gegen 8 Uhr die Hauptstraße von Wittensand kommend in Richtung Rhauderfehn. Als sie nach links auf eine Auffahrt fahren wollte, übersah sie aufgrund der tiefstehenden Sonne einen 16-jährigen E-Scooter-Fahrer.
Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem sich der 16-Jährige schwere Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.
Hinweise bitte an die Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Julian Röben
Pressesprecher
Telefon: 0491-97690 104
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
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