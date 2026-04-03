Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brand in einer Erdgeschosswohnung in Stuttgart- Rot

Stuttgart (ots)

Am Abend des Karfreitags wurde der Integrierten Leitstelle Stuttgart über den europaweiten Notruf 112 ein Brand in einer Erdgeschosswohnung im Stadtteil Rot gemeldet. Anrufer berichteten von offenen Flammen, die bereits aus den Fenstern schlugen. Zudem war zunächst unklar, ob sich noch Personen in der Wohnung befanden.

Aufgrund der unübersichtlichen Lage und mehrerer Notrufe alarmierte die Leitstelle zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Stuttgart-Zazenhausen, den Einsatzleiter im Direktionsdienst und Inspektionsdienst sowie den Rettungsdienst.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage: dichter Brandrauch drang aus den Fenstern der Erdgeschosswohnung. Unverzüglich wurden drei Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung eingesetzt.

Glücklicherweise hatten sich alle Bewohner bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig in Sicherheit gebracht, sodass keine Personen gerettet werden mussten.

Durch den Einsatz eines mobilen Rauchschutzvorhangs an der Wohnungstür in Kombination mit maschineller Belüftung konnte der Treppenraum rauchfrei gehalten und eine Ausbreitung des Rauchs auf weitere Gebäudeteile verhindert werden.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Kleineinsatzfahrzeug Türöffnung Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Gerätewagen Hygiene Feuerwache 3: Löschzug, Direktionsdienst Feuerwache 4: Löschzug, Gerätewagen Atemschutz Messtechnik

Freiwillige Feuerwehr Abteilung Zazenhausen: Mannschaftstransportfahrzeug, zwei Löschfahrzeuge Abteilung Hedelfingen: Gerätewagen- Messtechnik

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettungswagen

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