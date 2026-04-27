POL-LER: Veröffentlichung der Verkehrssicherheitslage 2025 der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 27.04.2026
Ein Dokument
Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)
Am heutigen 27.04.2026 erfolgte die Veröffentlichung der Verkehrssicherheitslage/ Verkehrsunfallstatistik für die Polizeiinspektion Leer/Emden für das Jahr 2025.
Die Zusammenfassung, sowie den Kommunenvergleich im Inspektionsbereich der Polizeiinspektion Leer/Emden, entnehmen sie bitte der beigefügten Anlage. Für Nachfragen steht Ihnen die Pressestelle der PI Leer/Emden zur Verfügung.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Julian Röben / Melina Trey
Pressestelle
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