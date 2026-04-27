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Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Veröffentlichung der Verkehrssicherheitslage 2025 der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 27.04.2026

Ein Dokument

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

Am heutigen 27.04.2026 erfolgte die Veröffentlichung der Verkehrssicherheitslage/ Verkehrsunfallstatistik für die Polizeiinspektion Leer/Emden für das Jahr 2025.

Die Zusammenfassung, sowie den Kommunenvergleich im Inspektionsbereich der Polizeiinspektion Leer/Emden, entnehmen sie bitte der beigefügten Anlage. Für Nachfragen steht Ihnen die Pressestelle der PI Leer/Emden zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Julian Röben / Melina Trey
Pressestelle
Telefon: 0491-97690 104/114
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

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