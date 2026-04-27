Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 27.04.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

A 28/Uplengen - Verkehrsunfall

Am 26.04.2026 befuhr ein 30-jähriger Fahrer eines VW UP! gegen 16:35 Uhr die Ausfahrt der Anschlussstelle Apen/Remels der Autobahn 28 in Richtung Oldenburg. Am Ende der Ausfahrt wollte der 30-Jährige nach rechts auf die Augustfehner Straße abbiegen, musste allerdings verkehrsbedingt abbremsen.

Dies bemerkte ein 26-jähriger Fahrer eines Kraftrads, der hinter dem VW fuhr, zu spät. Es kam zu einer Kollision, bei der sich der 26-Jährige schwere Verletzungen zuzog. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Das Kraftrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Zwischen dem 25.05.2026 gegen 15 Uhr und dem 17.04.2026 gegen 10:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Jahnstraße in Leer einen ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten schwarzen Renault Kadjar. Dabei entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Auseinandersetzung im Zusammenhang mit Fußballspiel

Im Rahmen eines Fußballspiels in Emden kam es am 26.04.2026 gegen 11 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen Angehörigen rivalisierender Fangruppen vor einer Lokalität in der Straße "Am Stadtgarten" in Emden. Es kam zu Handgreiflichkeiten zwischen den Gruppen, in dessen Verlauf Gegenstände und Pyrotechnik geworfen wurden. Die Polizei, die mit starken Kräften vor Ort war, trennte die Gruppen unter anderem mit dem Einsatz von Pfefferspray.

Während des Spiels selbst blieb die Lage im Stadion nach aktuellem Stand weitgehend ruhig. Vereinzelte Vorfälle außerhalb des Stadions oder im Umfeld werden durch die Polizei geprüft.

Die Abreise der Fans verlief überwiegend geordnet. Wie bei Spielen mit erhöhtem Fanaufkommen üblich, kam es zu polizeilichen Begleitmaßnahmen, um Fanströme zu lenken und rivalisierende Gruppen zu trennen

Im Zusammenhang mit dem Einsatzgeschehen wurden Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Landfriedensbruchs, gegen die festgestellten Personen eingeleitet und dauern derzeit an. Weitere Maßnahmen, wie Platzverweise oder Identitätsfeststellungen, wurden lageabhängig durchgeführt. Ziel solcher Maßnahmen ist unter anderem, mögliche Tatbeteiligungen zu klären und Beweismaterial zu sichern.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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