Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 28.04.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfälle ++ Brand ++

Leer - Verkehrsunfall

Am 27.04.2026 befuhr ein 22-jähriger Pedelec-Fahrer gegen 9:55 Uhr den Ostermeedlandsweg in Leer in Richtung Reimersstraße. Dabei übersah er eine aus dem Graf-Uko-Weg kommende, vorfahrtsberechtigte 57-jährige Pedelec-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem die 57-Jährige stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall

Am 27.04.2026 befuhr gegen 5:50 Uhr eine 20-jährige Fahrerin eines Ford Focus die Gronewoldstraße in Rhauderfehn. An der Kreuzung zur 3. Südwieke übersah sie den vorfahrtsberechtigten 19-jährigen Fahrer eines BMW 320i. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem sich die 20-Jährige und der ebenfalls 19-jährige Mitfahrer des BMW-Fahrers schwere Verletzungen zuzogen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Eine Spezialfirma reinigte die Fahrbahn. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Uplengen - Brand

Zwischen dem 10.04.2026 gegen 12 Uhr und dem 14.04.2026 gegen 12 Uhr beschädigte eine unbekannte Täterschaft durch das Legen eines Feuers eine Tisch- und Sitzbankkombination im Alten Postweg in Uplengen. Dabei entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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