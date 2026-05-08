Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Starkregen sorgt für Verkehrschaos auf Umleitungsstrecke

Saale-Holzland (ots)

Aufgrund von Verkehrsbehinderungen auf der BAB 4 nutzten zahlreiche Verkehrsteilnehmer am Donnerstagmittag die Landstraße 2308 über Ammerbach und Nennsdorf als Ausweichroute. Betroffen war dabei auch der Schwerlastverkehr. Zeitgleich war die Feuerwehr infolge der anhaltenden Regenfälle mit mehreren Einsätzen beschäftigt, unter anderem mit dem Auspumpen vollgelaufener Keller. In der Folge kam es auch auf der Umleitungsstrecke zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Um die Situation zu entschärfen, wurde die Strecke zeitweise gesperrt. Die Sperrmaßnahmen wurden durch die Polizei überwacht, bis sich die Verkehrslage wieder beruhigte.

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