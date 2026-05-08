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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Flucht gescheitert

Weimar/Weimarer Land (ots)

Nach einer Verfolgungsfahrt durch die Weimarer Innenstadt glaubte ein Pkw-Fahrer am Donnerstagabend offenbar, der Polizei entkommen zu sein. Nachdem der Mann mit seinem Fahrzeug in der Bahnstraße mit Bauzäunen kollidiert war, flüchtete er zu Fuß vom Unfallort. Wirklich weit kam er damit allerdings nicht: Der im Fahrzeug zurückgebliebene Beifahrer machte gegenüber den Beamten Angaben zum mutmaßlichen Fahrer. Zusammen mit der Personenbeschreibung und weiteren Ermittlungsansätzen kamen die Einsatzkräfte dem Tatverdächtigen schließlich auf die Schliche und stellten ihn kurze Zeit später. Wie bereits anzunehmen war, stand der 44-jährige Mann offensichtlich erheblich unter Alkoholeinfluss. Zur Beweissicherung wurden Blutentnahmen durchgeführt. Nun muss sich der polizeibekannte Mann wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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