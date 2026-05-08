LPI-J: 62-jähriger aus Teich bei Magdala geborgen
Weimar/Weimarer Land (ots)
Am Donnerstagvormittag wurde in einem Teich bei Magdala ein lebloser Mann aufgefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Verstorbene dort zum Angeln auf. Unbeteiligte entdeckten später den verlassenen Angelplatz des Mannes sowie eine auf der Wasseroberfläche treibende Jacke und verständigten daraufhin die Polizei. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen anschließend den leblosen Mann aus dem Wasser. Die Kriminalpolizei ermittelt zur genauen Todesursache. Nach bisherigen Erkenntnisstand laufen die Ermittlungen in Richtung eines Unfallgeschehens.
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