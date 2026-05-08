LPI-J: 4 Haftbefehle erfolgreich in Apolda vollstreckt
Apolda (ots)
Am gestrigen Donnerstag führten Kräfte der Einsatzunterstützung Jena im Stadtgebiet von Apolda Maßnahmen zur Vollstreckung von insgesamt 5 Haftbefehlen durch. Im Rahmen des Einsatzes konnten 4 der 5 Personen angetroffen werden. Die Betroffen konnten allesamt die jeweils ausstehenden Geldstrafen begleichen und somit einer Inhaftierung entgehen.
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