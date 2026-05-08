LPI-J: 4 Haftbefehle erfolgreich in Apolda vollstreckt

Weimar/Weimarer Land (ots) - Nach einer Verfolgungsfahrt durch die Weimarer Innenstadt glaubte ein Pkw-Fahrer am Donnerstagabend offenbar, der Polizei entkommen zu sein. Nachdem der Mann mit seinem Fahrzeug in der Bahnstraße mit Bauzäunen kollidiert war, flüchtete er zu Fuß vom Unfallort. Wirklich weit kam er damit allerdings nicht: Der im Fahrzeug zurückgebliebene Beifahrer machte gegenüber den Beamten Angaben zum mutmaßlichen Fahrer. Zusammen mit der ...

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