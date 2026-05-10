Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Cannabis bei Personenkontrolle aufgefunden

Jena (ots)

Am Samstagabend, kurz vor 19 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Jena einen 43-jährigen Mann im Bereich der Straße Am Planetarium. Der Mann war den Beamten wegen zahlreichen Sachverhalten im Bereich der Diebstahls- und Betäubungsmittelkriminalität aus der Vergangenheit bekannt. Der Verdacht der Polizeibeamten bestätigte sich schließlich, als bei der Durchsuchung ca. 160 Gramm Cannabis aufgefunden wurden. Die zulässige Freimenge war somit deutlich überschritten. Das Cannabis wurde beschlagnahmt und ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz eingeleitet.

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