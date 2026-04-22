Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Kupferdiebstahl

Henstedt-Ulzburg (ots)

In der Zeit vom 17.04.2026 (Freitag, 13.00 Uhr) bis zum 20.04.2026 (Montag, 07.30 Uhr) ist es im Kadener Weg zum Diebstahl von Kupfer im Wert von ca. 35.000 Euro gekommen. Der hierbei angerichtete Sachschaden dürfte noch erheblich höher sein.

Im Tatzeitraum haben unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu einer Baustelle im Kadener Weg verschafft. Auf dem Gelände durchtrennten sie ca. 500 Meter bereits verlegtes Stromkabel und entwendeten dieses.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Sollte jemand Auffälligkeiten zu Personen oder Fahrzeugen im Bereich der dortigen Baustelle bemerkt haben, kann dies unter der Rufnummer 040-52806-0 mitgeteilt werden.

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