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Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Unbekannte Täter versuchen in Doppelhaushälfte einzubrechen - Polizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots)

Am Freitag (17.04.2026) ist es zu einem versuchten Einbruch in der Straße Schierkamp gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann die Tat zeitlich auf 08:05 Uhr bis 10:10 Uhr eingegrenzt werden.

Die unbekannten Täter versuchten, sich über die Haustür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Dabei schlug der Hund der Bewohner an, woraufhin die Täter offenbar von der weiteren Begehung der Tat abließen.

Die Kriminalinspektion Pinneberg führt die Ermittlungen zu dem Wohnungseinbruch und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu der Tat oder den Tätern werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Niklas Stäß
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: niklas.staess@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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