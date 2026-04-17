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Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tensfeld - Tödlicher Betriebsunfall bei Wartungsarbeiten

Tensfeld (ots)

Am Freitag (17.04.2026) ist es in der Kiesstraße zu einem tödlichen Betriebsunfall gekommen.

Gegen 08:45 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst über den Unfall auf einem dortigen Sportplatz informiert.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte bei Wartungsarbeiten in einem Brunnenschacht vermutlich ein Druckbehälter aus bislang ungeklärter Ursache zersprungen sein.

Ein 43-jähriger Mann aus dem Kreis Segeberg erlitt durch umherfliegende Teile tödliche Kopfverletzungen und erlag diesen noch am Unfallort.

Nach bisherigem Ermittlungstand ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache durch die Kriminalpolizei Bad Segeberg dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Niklas Stäß
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: niklas.staess@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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