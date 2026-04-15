PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Negernbötel - Tankanhänger kippt nach Notbremsung auf die Seite

Negernbötel (ots)

Am 15.04.2026 ist es gegen 10:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 21 bei Negernbötel gekommen. Ein Tankanhänger kippte nach eingeleiteter Notbremsung auf die Seite.

Zur genannten Zeit befuhr ein 54-jähriger Ostholsteiner mit einem Tanklaster mit Tankanhänger die BAB 21 in Fahrtrichtung Kiel. In Höhe Negernbötel kam es nach derzeitigen Erkenntnissen durch einen technischen Defekt am Fahrzeug zu einer elektronisch eingeleiteten Notbremsung. Hierdurch geriet der Tankanhänger ins Schwanken und kippte schließlich auf die rechte Seite.

Der Fahrzeugführer wurde bei diesem Verkehrsunfall nicht verletzt. Flüssigkeiten sind aus dem Tankfahrzeug nicht ausgetreten. Die Autobahn musste am Unfallort für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten in Richtung Kiel bis 14:13 Uhr teilweise voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 15.04.2026 – 13:24

    POL-SE: Uetersen - Sachbeschädigung an Pkw durch Unbekannten - Zeugen gesucht

    Uetersen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (14.04.2026 auf 15.04.2026) kam es in der J.-P.-Lange-Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Das Fahrzeug wurde dabei durch Gewalteinwirkung nicht unerheblich beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat. Zwischen 22:30 Uhr am Dienstag und 07:40 Uhr am Folgetag stellte die Geschädigte ihre ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 08:50

    POL-SE: Ellerbek - Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein - Polizei sucht Zeugen

    Ellerbek (ots) - Am Montag (13.04.2026) ist es zu einem Einbruch in der Straße Achter de Höf gekommen. Bei der Tat erlangten die unbekannten Täter Wertgegenstände. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann der Einbruch in das Einfamilienhaus zeitlich auf etwa 07:40 Uhr bis 18:40 Uhr eingegrenzt werden. Die unbekannten Täter verschafften sich über die Hauseingangstür ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 14:00

    POL-SE: Weede - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

    Weede (ots) - Am 09.04.2026 (Donnerstag) ist es zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Straße Fresenrühm gekommen, bei dem Schmuck von noch nicht bezifferbarem Wert entwendet wurde. Im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 14:30 Uhr haben unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft und innerhalb des Hauses sämtliche Schränke und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren