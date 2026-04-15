Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Negernbötel - Tankanhänger kippt nach Notbremsung auf die Seite

Negernbötel (ots)

Am 15.04.2026 ist es gegen 10:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 21 bei Negernbötel gekommen. Ein Tankanhänger kippte nach eingeleiteter Notbremsung auf die Seite.

Zur genannten Zeit befuhr ein 54-jähriger Ostholsteiner mit einem Tanklaster mit Tankanhänger die BAB 21 in Fahrtrichtung Kiel. In Höhe Negernbötel kam es nach derzeitigen Erkenntnissen durch einen technischen Defekt am Fahrzeug zu einer elektronisch eingeleiteten Notbremsung. Hierdurch geriet der Tankanhänger ins Schwanken und kippte schließlich auf die rechte Seite.

Der Fahrzeugführer wurde bei diesem Verkehrsunfall nicht verletzt. Flüssigkeiten sind aus dem Tankfahrzeug nicht ausgetreten. Die Autobahn musste am Unfallort für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten in Richtung Kiel bis 14:13 Uhr teilweise voll gesperrt werden.

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