Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Weede - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Weede (ots)

Am 09.04.2026 (Donnerstag) ist es zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Straße Fresenrühm gekommen, bei dem Schmuck von noch nicht bezifferbarem Wert entwendet wurde.

Im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 14:30 Uhr haben unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft und innerhalb des Hauses sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht. Hierbei haben der oder die Täter Schmuck an sich genommen und das Haus anschließend in unbekannte Richtung verlassen. Der Wert des erlangten Stehlgutes ist derzeit noch nicht bekannt und ist Gegenstand der Ermittlungen, die bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt werden.

Hinweise von Personen, die verdächtige Feststellungen in Tatzeit-/Tatortnähe gemacht haben, können an die Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de gerichtet werden.

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