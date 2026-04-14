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Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Ellerbek - Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein - Polizei sucht Zeugen

Ellerbek (ots)

Am Montag (13.04.2026) ist es zu einem Einbruch in der Straße Achter de Höf gekommen. Bei der Tat erlangten die unbekannten Täter Wertgegenstände.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann der Einbruch in das Einfamilienhaus zeitlich auf etwa 07:40 Uhr bis 18:40 Uhr eingegrenzt werden.

Die unbekannten Täter verschafften sich über die Hauseingangstür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und suchten daraufhin nach Wertsachen. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie bei der Tat Wertgegenstände.

Derzeit liegen der Polizei zu der Tat keine Täterhinweise vor.

Die Kriminalinspektion Pinneberg führt die Ermittlungen zu dem Wohnungseinbruch und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu den Taten oder Täterschaften werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Niklas Stäß
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: niklas.staess@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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