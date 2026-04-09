Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Auffällige Häufung von Mülltonnenbränden - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Elmshorn (ots)

In den letzten drei Tagen ist es gleich zu mehreren Bränden von Mülltonnen gekommen. Hierzu sucht die Kriminalpolizei nun Zeugen und prüft auch einen Zusammenhang mit Taten von Anfang Februar.

Jeweils in der Nacht sind von einem oder mehreren Unbekannten Mülltonnen angezündet worden. Den Anfang der aktuellen Taten machte der Brand von zwei Mülltonnen im Flamweg, die am 07.04.2026 (Dienstag) um 01:47 Uhr gemeldet wurden. Zu einer weiteren Tat ist es dann am 08.04.2026 (Mittwoch) um 02:34 Uhr im Drosselkamp gekommen. Die vorerst letzten bekannten Taten wurden am heutigen 09.04.2026 (Donnerstag) um 00:13 Uhr in der Neue Straße und um 01:44 Uhr in der Hafenstraße angezeigt. Bei den vier genannten Taten wird derzeit von einem Gesamtschaden von ca. 2500 Euro ausgegangen. Die Kriminalpolizeistelle Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge.

Wegen der örtlichen Nähe und ähnlicher Tatzeiten werden auch nochmals Taten von Anfang Februar überprüft, ob hier gegebenenfalls Tatzusammenhänge bestehen könnten. In diesen Fällen kam es am 03.02.2026 (Dienstag, 21.39 Uhr) zum Brand eines Müllcontainers und ebenfalls im Flamweg brannten am 05.02.2026 (Donnerstag, 01:48 Uhr) zwei Pkw. Ein weiterer Pkw wurde dann am 06.02.2026 (Freitag, 02:05 Uhr) in der Rudolf-Diesel-Straße durch unbekannte Täter in Brand gesetzt. Der Gesamtschaden wurde bei den Taten Anfang Februar auf ca. 65.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Elmshorn bittet um sachdienliche Hinweise und nimmt diese unter der Rufnummer 04121-803-0 entgegen.

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