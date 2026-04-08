Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Unbekannter Mann greift Frau an E-Ladesäule an - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Kaltenkirchen (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist es am 28.03.2026 (Samstag) zwischen 19:15 Uhr und 20:00 Uhr in der Straße Auf dem Berge zu einem körperlichen Übergriff auf eine Frau gekommen.

Zur genannten Zeit hatte eine 45-jährige Frau den von ihr genutzten grauen Pkw-BMW i4 mit Münchner Kennzeichen an einer E-Ladesäule auf dem Parkplatz eines Mode-/Möbelhauses geparkt, um ihn dort zum Laden anzuschließen. Plötzlich näherte sich ein Mann von hinten, packte die Frau am Hals und drückte sie gegen das Fahrzeug. Als sich dann ein weißes Wohnmobil näherte, ließ der Mann von ihr ab und flüchtete.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dieser Tat machen können. Die Frau selbst trug zur Tatzeit eine weiße kurze Jacke und helle Jeans. Zu dem Täter konnte sie angeben, dass es sich um einen sehr kräftigen Mann mit schlanker Statur gehandelt habe. Dieser trug zur Tatzeit einen schwarzen Pullover und eine dunkle Hose. Er soll zwischen 35 und 40 Jahre alt sein und dunkle Haare haben. Weiterhin habe der Mann in einer der Frau unbekannten Sprache gesprochen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04551-884-0 entgegen.

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