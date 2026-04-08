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Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Einbrecher erbeuten Bargeld, Modeschmuck und Elektroartikel bei Wohnungseinbruchdiebstahl

Kaltenkirchen (ots)

Am 07.04.2026 (Dienstag) ist es im Albrecht-Dürer-Ring zu einem Einbruch in ein Reihenhaus gekommen, bei dem der oder die Täter Gegenstände im Wert von ca. 3000 Euro erlangten.

In der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:30 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster ins Haus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten in allen Etagen. Gefundenes Bargeld, Modeschmuck und einige technische Geräte nahmen der oder die Einbrecher an sich, um anschließend in unbekannte Richtung zu verschwinden.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg fragen nun die Bevölkerung, wer gegebenenfalls Auffälligkeiten in Tatortnähe bemerkt hat. Sachdienliche Hinweise können über die Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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