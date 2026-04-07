Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Hitzhusen - Zwei Täter nach versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl festgenommen

Hitzhusen (ots)

Am 03.04.2026 (Freitag) ist es gegen 00:30 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in der Straße Am Walde gekommen. Zwei männliche Täter konnten durch die Einsatzkräfte noch in Tatortnähe festgenommen werden.

Zur Einsatzzeit meldete sich ein Hauseigentümer telefonisch bei der Polizei. Er konnte über seine Hausüberwachung gesendete Stimmen wahrnehmen und befürchtete einen bevorstehenden Einbruch in sein Einfamilienhaus. Eine erste am Einsatzort eintreffende Streife stellte dann zwei flüchtende männliche Personen fest. Am Tatort wurde festgestellt, dass die noch unbekannten Täter versucht hatten, ein Fenster gewaltsam zu öffnen. Das Fenster wurde hierbei zwar beschädigt, jedoch nicht geöffnet. Die beiden Personen (ein 53-jähriger kosovarischer Staatsbürger aus Flensburg und ein 39-jähriger albanischer Staatsbürger ohne Wohnsitz in Deutschland) konnten noch in Tatortnähe gefunden und vorläufig festgenommen werden.

Bei der Suche wurden die örtlichen Polizeikräfte durch eine Hubschrauberbesatzung der Bundespolizei Fliegerstaffel Fuhlendorf und durch die Diensthundestaffel Quickborn unterstützt.

Anschließend wurden beide dem Polizeigewahrsam in Norderstedt zugeführt. Durch die Staatsanwaltschaft Kiel wurde die Entlassung der beiden Personen aus dem Gewahrsam der Polizei verfügt. Die weiteren Ermittlungen werden durch eine Fachdienststelle der Kriminalinspektion Pinneberg geführt.

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