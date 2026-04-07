Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Großenaspe - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach einem Wohnungseinbruchdiebstahl

Großenaspe (ots)

Am 02.04.2026 (Donnerstag) ist es in der Zeit von 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus der Straße 'Am Alten Sportplatz' gekommen. Hierbei wurde Bargeld in Höhe von 1500 Euro erbeutet.

Im Tatzeitraum verschafften sich unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Haus. Nach Betreten wurden Schränke und Schubladen auf der Suche nach Wertgegenständen geöffnet und durchsucht. Aufgefundenes Bargeld nahmen die Einbrecher an sich und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Feststellungen in dem Tatzeitraum in Tatortnähe gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de entgegengenommen.

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