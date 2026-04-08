Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Segeberg/Kreis Pinneberg - Verkehrssicherheitsbericht 2025

Bad Segeberg (ots)

Die Polizeidirektion Bad Segeberg veröffentlicht heute den Verkehrssicherheitsbericht (VSB) für das Jahr 2025. Neben einem Auszug aus dem in dem Bericht vollständig abgebildeten Vorwort ist dieser Medieninformation der Link zu dem im Internet abgelegten VSB 2025 zu entnehmen.

In dem diesjährigen Verkehrssicherheitsbericht der Polizeidirektion Bad Segeberg sind Zahlen zum Thema Verkehrsunfälle auf den Straßen der Landkreise Pinneberg und Segeberg sowie der Gemeinde Tangstedt im Kreis Stormarn aus dem Jahr 2025 enthalten. Zudem werden Zahlen aus der Verkehrsüberwachung dargelegt.

Für das Jahr 2025 ist festzustellen, dass die Zahl der Verkehrsunfälle im Vergleich zu 2024 landesweit leicht gefallen ist. Auch in der Polizeidirektion Bad Segeberg ist eine geringe Abnahme der Unfälle um -0,9 % zu verzeichnen. Dabei muss jedoch erneut erwähnt werden, dass die Zahlen der zugelassenen Kraftfahrzeuge seit Jahren in beiden Kreisen kontinuierlich ansteigen.

Bedauerlicherweise ist die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle gestiegen. Während im Jahr 2024 17 Personen bei Unfällen ihr Leben in der Polizeidirektion Bad Segeberg verloren, waren es 2025 20 Menschen. Ähnlich wie in den Vorjahren ist dabei die Verteilung der tödlich Verletzten auf beide Kreise. Im Kreis Pinneberg waren es acht Personen (Vorjahr: 4), im Kreis Segeberg 12 (Vorjahr: 13). Landesweit stieg die Zahl von 86 auf 94 (+9,3%).

Bei 2.144 (2.285) Unfällen mit Personenschaden erlitten 302 (321) Personen schwere und 2.460 (2.547) Personen leichte Verletzungen. Das bedeutet einen Rückgang von -5,9 % bei den Schwerverletzten und -4,4 % bei den Leichtverletzten (in Klammern sind die Werte aus dem Vorjahr).

Vorfahrtsmissachtung, Fehler beim Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren sowie die Straßenbenutzung sind hauptursächlich für das Zustandekommen von Verkehrsunfällen.

Bei der häufigsten Ursache Vorfahrtsmissachtung ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen, diese stieg von 17,0 % im Jahr 2024 auf 18,4 % im Jahr 2025. Der Anteil der Fehler beim Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren ist im Vergleich zum Vorjahr sehr leicht gestiegen, von 17,2 % im Jahr 2024 auf 17,4 % im Jahr 2025.

Auf Rang drei der Hauptunfallursachen liegt weiterhin die fehlerhafte Straßenbenutzung. Hierunter fallen unter anderem Verstöße gegen das Rechtsfahrgebot oder die entgegengesetzte Nutzung von Radwegen. Bei dieser Unfallursache gab es eine leichte Steigerung von 13,7 % in 2024 zu 13,8 % in 2025.

Jedoch darf die Ursache Nicht angepasste Geschwindigkeit, die zudem bei vielen Verkehrsunfällen als Mitursache anzunehmen ist, bei dieser Betrachtung nicht außer Acht gelassen werden, auch wenn sie statistisch nur Rang 4 einnimmt. Bei dieser Ursache ist ein leichter Rückgang von 9,0 % in 2024 zu 8,5 % in 2025 zu verzeichnen.

Die Verkehrsunfälle aufgrund Ungenügendem Sicherheitsabstandes sind im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls rückläufig, von 6,9 % im Jahr 2024 zu 5,4 % im Jahr 2025.

Trotz hoher Aufgabendichte wird die Verkehrssicherheitsarbeit in der Polizeidirektion Bad Segeberg weiterhin ein Schwerpunkt der polizeilichen Tätigkeit sein, um einen weiteren Rückgang der Unfallzahlen zu erreichen.

Nähere Informationen sind dem aktuellen Verkehrssicherheitsbericht der Polizeidirektion Bad Segeberg unter folgendem Link zu entnehmen:

https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/POLIZEI/DasSindWir/PDen/Segeberg/_downloads/vsb/vsb_se_2025.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Für Nachfragen von Medienvertretern steht Polizeihauptkommissar Lars Brockmann unter 04551 884-2130 zur Verfügung.

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