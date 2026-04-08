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Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach versuchtem Einbruch in Wohnung

Elmshorn (ots)

Am 08.04.2026 (Mittwoch) versuchten unbekannte Täter gegen 02:05 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Hasenbusch einzubrechen. Der Versuch wurde abgebrochen, als von den Bewohnern Licht eingeschaltet wurde.

Zur Tatzeit versuchten unbekannte Täter, über eine Terrassentür gewaltsam ins Haus einzudringen. Der hierbei verursachte Lärm machte die Bewohner aufmerksam. Als dann in der Wohnung Licht eingeschaltet wurde, flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen zu diesem Fall werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Dort werden sachdienliche Hinweise von Personen, die verdächtige Feststellungen in Tatortnähe getätigt haben, unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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