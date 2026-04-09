Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Pkw-Fahrer touchiert Fußgänger beim Durchfahren eines Kreisverkehrs, hält aber nicht an

Bad Segeberg (ots)

Am 08.04.2026 (Mittwoch) ist es gegen 22.20 Uhr im Kreisverkehr der Burgfeldstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger gekommen. Die Polizei sucht nun den Pkw-Fahrer, der sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hat.

Zur Unfallzeit schob ein Fußgänger sein Fahrrad durch den Kreisverkehr der Burgfeldstraße und wollte an der Ausfahrt in Richtung B 206 über die dortige Fußgängerfurt die Burgfeldstraße überqueren. Auf der Fußgängerfurt wurde der 41-jährige Mann aus Bad Segeberg durch einen Pkw touchiert und stürzte. Hierbei erlitt der Mann leichte Verletzungen. Das Fahrrad wurde leicht beschädigt. Hinweise zum verursachenden Pkw konnten nicht gegeben werden.

Die Polizei hofft jetzt auf Angaben von möglichen Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 04551-884-0 entgegengenommen.

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