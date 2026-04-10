Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Barmstedt - Warnung vor unseriösen Handwerkern - Polizei nennt Schutzmaßnahmen und gibt Verhaltenstipps

Barmstedt (ots)

Am 07.04.2026 (Dienstag) ist es im Weidkamp zu einem vermeintlichen Betrugsversuch gekommen. Angebliche Dachdecker unterbreiteten einer 86-jährigen Anwohnerin ein Angebot gegen Barzahlung. Da die Dame sich überfordert fühlte, wendete sie sich an Nachbarn, die die Polizei informierten.

Gegen 10.00 h hätten zwei Männer bei der Seniorin geklingelt und mitgeteilt, dass man bei Arbeiten in der Nachbarschaft Sicht auf ihr Hausdach hatte. Hierbei wurde festgestellt, dass das Dach dringend sanierungsbedürftig sei. Gegen eine Zahlung von 16.000 Euro in bar würde man die Arbeiten in Angriff nehmen. Es wurde sofort ein handschriftlicher Vertrag gefertigt und der Dame zur Unterschrift vorgelegt. Anschließend fuhren die Männer ab, um angeblich Baumaterial zu holen. Im Gespräch mit Nachbarn kamen Zweifel an der Rechtmäßigkeit auf und man entschied sich, die Polizei zu irnformieren.

Im Gespräch der eingesetzten Beamten wurden die Zweifel an der Rechtmäßigkeit bestätigt. Die Beamten leiteten entsprechende Strafverfahren ein. Die Ermittlungen hierzu werden bei der Kriminalpolizei Elmshorn geführt. Hinweise von möglichen Zeugen oder gegebenenfalls weiteren Personen, denen derartige Angebote unterbreitet wurden, können unter der Rufnummer 04121-803-0 mitgeteilt werden.

Schutzmaßnahmen und Tipps der Polizei:

- Fremde abweisen: Lassen Sie grundsätzlich keine Handwerker in die Wohnung, die Sie nicht selbst bestellt haben. - Ausweise prüfen: Bestehen Sie auf einem Dienstausweis und prüfen Sie dessen Echtheit. - Kosten kontrollieren: Bestehen Sie vor Arbeitsbeginn auf einen schriftlichen Kostenvoranschlag. - Barzahlung vermeiden: Zahlen Sie nicht in bar, sondern per Rechnung. - Zeugen hinzuziehen: Informieren Sie Nachbarn oder Angehörige, wenn Handwerker da sind. - Polizei rufen: Bei Betrugsverdacht laut Hilfe rufen oder den Notruf 110 wählen. Vorgehen bei Verdacht/Betrug: - Informieren Sie umgehend die Polizei und erstatten Sie Anzeige. - Kontaktieren Sie bei Streitigkeiten oder unseriösen Forderungen Ihre lokale Handwerkskammer.

Die Polizei betont, dass Betroffene sich nicht schämen sollten, Anzeige zu erstatten.

Michael Bergmann - Pressesprecher

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