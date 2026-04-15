Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen - Sachbeschädigung an Pkw durch Unbekannten - Zeugen gesucht

Uetersen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (14.04.2026 auf 15.04.2026) kam es in der J.-P.-Lange-Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Das Fahrzeug wurde dabei durch Gewalteinwirkung nicht unerheblich beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat.

Zwischen 22:30 Uhr am Dienstag und 07:40 Uhr am Folgetag stellte die Geschädigte ihre schwarze Mercedes C-Klasse mit Pinneberger-Kennzeichen ordnungsgemäß in einer dortigen Parkbucht ab. Am Mittwochmorgen stellte sie die Beschädigungen am Fahrzeug fest.

Ein unbekannter Täter schlug mittels eines bislang unbekannten Gegenstands die Heckscheibe ein, schlug drei mal auf die Frontscheibe und mehrfach auf die Motorhaube. Der Schaden wird derzeit auf etwa 3.000,-EUR geschätzt.

Der Polizei liegen bislang keine Täterhinweise vor.

Die Polizeistation Uetersen führt die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung und sucht nun nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können.

Sachdienliche Mitteilungen werden unter der Rufnummer 04122 / 70530 entgegengenommen.

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