PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen - Sachbeschädigung an Pkw durch Unbekannten - Zeugen gesucht

Uetersen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (14.04.2026 auf 15.04.2026) kam es in der J.-P.-Lange-Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Das Fahrzeug wurde dabei durch Gewalteinwirkung nicht unerheblich beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat.

Zwischen 22:30 Uhr am Dienstag und 07:40 Uhr am Folgetag stellte die Geschädigte ihre schwarze Mercedes C-Klasse mit Pinneberger-Kennzeichen ordnungsgemäß in einer dortigen Parkbucht ab. Am Mittwochmorgen stellte sie die Beschädigungen am Fahrzeug fest.

Ein unbekannter Täter schlug mittels eines bislang unbekannten Gegenstands die Heckscheibe ein, schlug drei mal auf die Frontscheibe und mehrfach auf die Motorhaube. Der Schaden wird derzeit auf etwa 3.000,-EUR geschätzt.

Der Polizei liegen bislang keine Täterhinweise vor.

Die Polizeistation Uetersen führt die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung und sucht nun nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können.

Sachdienliche Mitteilungen werden unter der Rufnummer 04122 / 70530 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Niklas Stäß
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: niklas.staess@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 14.04.2026 – 08:50

    POL-SE: Ellerbek - Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein - Polizei sucht Zeugen

    Ellerbek (ots) - Am Montag (13.04.2026) ist es zu einem Einbruch in der Straße Achter de Höf gekommen. Bei der Tat erlangten die unbekannten Täter Wertgegenstände. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann der Einbruch in das Einfamilienhaus zeitlich auf etwa 07:40 Uhr bis 18:40 Uhr eingegrenzt werden. Die unbekannten Täter verschafften sich über die Hauseingangstür ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 14:00

    POL-SE: Weede - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

    Weede (ots) - Am 09.04.2026 (Donnerstag) ist es zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Straße Fresenrühm gekommen, bei dem Schmuck von noch nicht bezifferbarem Wert entwendet wurde. Im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 14:30 Uhr haben unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft und innerhalb des Hauses sämtliche Schränke und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren