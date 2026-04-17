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Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Mehrere Raubtaten durch Jugendgruppe - Polizei sucht weitere Zeugen

Norderstedt (ots)

Am Samstag (11.04.2026) kam es in Norderstedt in kurzer Zeit zu drei Raubtaten. Gleich mehrere Jugendliche berichteten teils unabhängig voneinander von einer größeren Jugendgruppe, die sie ausraubte oder dies zumindest versuchte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Taten.

In den frühen Morgenstunden beging eine Jugendgruppe im Bereich der Ochsenzoller Straße / Tannenhofstraße drei Raubtaten unmittelbar aufeinander folgend.

Zwei Jugendlichen wurde gegen 00:30 Uhr unter Anwendung von Gewalt ein geringer Bargeldbetrag und ein Gürtel geraubt.

Gegen 00:35 Uhr versuchte die Gruppe einem anderen Jugendlichen die Jacke zu rauben. Dem Geschädigten gelang die Flucht, bevor die Täter auf ihn einwirken konnten.

Zehn Minuten später sprach die Jugendgruppe zwei weitere Jugendliche an und forderte unter Androhung körperlicher Gewalt die Herausgabe von Wertgegenständen. Sie erbeuteten dabei einen zweistelligen Bargeldbetrag und Kreditkarten. Anschließend wurde einer der Geschädigten dennoch durch mehrere Täter zu Boden gebracht und dort geschlagen und getreten.

Im Rahmen der Fahndung konnten bereits drei Jugendliche angetroffen werden, die nach derzeitigem Ermittlungsstand an den Raubtaten beteiligt gewesen sein dürften. Die zwei Deutschen und der Sudanese (2x 15 J. / 1x 14 J. ) aus Hamburg, dem Hamburger Rand und Berlin wurden nach ersten polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen.

Bei allen drei Taten wurde von einer etwa zehnköpfigen männlichen Jugendgruppe im Alter von ca. 14-16 Jahren gesprochen. Die Jugendlichen hätten überwiegend dunkle Kleidung, insbesondere schwarze Jogginghosen und teilweise Caps mit der Aufschrift "Gucci" getragen. Nach ersten Angaben, würde es sich bei der Gruppe um Personen teils afrikanischer, teils arabischer und teils kaukasischer Erscheinung handeln.

Die Kriminalpolizei Norderstedt führt die Ermittlungen zu den Taten und sucht nun nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können.

Sachdienliche Mitteilungen werden unter der Rufnummer 040 / 528060 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Niklas Stäß
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: niklas.staess@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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