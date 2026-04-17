PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - VW nach Parkplatz-Unfall gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstagvormittag (14.04.2026) ist es auf dem öffentlichen Parkplatz in der Theaterstraße in Wedel neben dem Theater zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gekommen.

Gegen 10:30 Uhr beobachtete eine Zeugin wie ein grauer VW beim Ausparken rückwärts aus einer Parklücke fuhr und mit dem Heck gegen den grauen Mercedes eines 65-Jährigen prallte. Anschließend soll sich der VW vom Parkplatz entfernt haben.

Ein Kennzeichen konnte die Zeugin nicht erkennen, beschrieb aber den VW-Fahrer als älteren Mann von ungefähr 85 Jahren mit schmalem Gesicht und Brille.

Der Sachschaden dürfte im unteren vierstelligen Bereich liegen.

Das Polizeirevier Wedel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Unfallverursacher und mögliche weitere Zeugen um Kontaktaufnahme unter 04103 5018-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Lars Brockmann
Telefon: 04551-884-2022
Handy: 0151-11717416
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 08:42

    POL-SE: Norderstedt - Mehrere Raubtaten durch Jugendgruppe - Polizei sucht weitere Zeugen

    Norderstedt (ots) - Am Samstag (11.04.2026) kam es in Norderstedt in kurzer Zeit zu drei Raubtaten. Gleich mehrere Jugendliche berichteten teils unabhängig voneinander von einer größeren Jugendgruppe, die sie ausraubte oder dies zumindest versuchte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Taten. In den frühen Morgenstunden beging eine Jugendgruppe im Bereich der ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 15:24

    POL-SE: Negernbötel - Tankanhänger kippt nach Notbremsung auf die Seite

    Negernbötel (ots) - Am 15.04.2026 ist es gegen 10:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 21 bei Negernbötel gekommen. Ein Tankanhänger kippte nach eingeleiteter Notbremsung auf die Seite. Zur genannten Zeit befuhr ein 54-jähriger Ostholsteiner mit einem Tanklaster mit Tankanhänger die BAB 21 in Fahrtrichtung Kiel. In Höhe Negernbötel kam es nach derzeitigen ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 13:24

    POL-SE: Uetersen - Sachbeschädigung an Pkw durch Unbekannten - Zeugen gesucht

    Uetersen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (14.04.2026 auf 15.04.2026) kam es in der J.-P.-Lange-Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Das Fahrzeug wurde dabei durch Gewalteinwirkung nicht unerheblich beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat. Zwischen 22:30 Uhr am Dienstag und 07:40 Uhr am Folgetag stellte die Geschädigte ihre ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren