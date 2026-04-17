Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - VW nach Parkplatz-Unfall gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstagvormittag (14.04.2026) ist es auf dem öffentlichen Parkplatz in der Theaterstraße in Wedel neben dem Theater zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gekommen.

Gegen 10:30 Uhr beobachtete eine Zeugin wie ein grauer VW beim Ausparken rückwärts aus einer Parklücke fuhr und mit dem Heck gegen den grauen Mercedes eines 65-Jährigen prallte. Anschließend soll sich der VW vom Parkplatz entfernt haben.

Ein Kennzeichen konnte die Zeugin nicht erkennen, beschrieb aber den VW-Fahrer als älteren Mann von ungefähr 85 Jahren mit schmalem Gesicht und Brille.

Der Sachschaden dürfte im unteren vierstelligen Bereich liegen.

Das Polizeirevier Wedel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Unfallverursacher und mögliche weitere Zeugen um Kontaktaufnahme unter 04103 5018-0.

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