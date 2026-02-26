PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern gegen 10.40 Uhr wurde ein 44-jähriger VW-Fahrer in der Weststraße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis und Kokain. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen den 44-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 12:00

    LPI-GTH: PKW-Scheiben beschädigt - Zeugen gesucht

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - In der Zeit vom 23.02.2026, 15.00 Uhr bis 25.02.2026, 10.00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter beide linken Seitenscheiben, die Heckscheibe sowie die Frontscheibe eines in der Straße `Hammerecke` geparkten Audis. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro, entwendet wurde nichts. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 12:00

    LPI-GTH: Kabeldiebstahl aus Lagerhalle - Zeugen gesucht

    Gräfentonna (Landkreis Gotha) (ots) - In der Zeit vom 23.02.2026, 12.00 Uhr bis 25.02.2026, 10.00 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle im Nägelstedter Weg. Aus der Halle entwendeten der oder die Täter mehrere Kupferkabel und flüchteten anschließend. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer 0049158/2026) zu melden. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 12:00

    LPI-GTH: PKW-Brand

    Gotha (ots) - Der Audi einer 61-Jährigen geriet heute gegen 07.45 Uhr in der Margarethenstraße in Brand. Die Fahrerin konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig auf einem Parkplatz verlassen. Durch die hinzugezogene Feuerwehr wurde das Feuer gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von circa 4.000 Euro am PKW. Ein technischer Defekt als Ursache kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Personen oder andere Sachwerte wurde nicht gefährdet. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren