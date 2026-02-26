PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: PKW-Scheiben beschädigt - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

In der Zeit vom 23.02.2026, 15.00 Uhr bis 25.02.2026, 10.00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter beide linken Seitenscheiben, die Heckscheibe sowie die Frontscheibe eines in der Straße `Hammerecke` geparkten Audis. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro, entwendet wurde nichts. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer 0048730/2026) zu melden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

